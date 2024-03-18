Kardan kapanan Ardahan-Ardanuç kara yolunun açılması için çalışma başlatıldı

Yoğun kar ve tipi nedeniyle kapalı bulunan Ardahan-Ardanuç kara yolunun ulaşıma açılması için çalışmalara başlandı.

Kenti Karadeniz bölgesine bağlayan yolun Bülbülan Geçidi'ne gelen ekipler, iş makineleriyle karla mücadele ediyor.

Karayolları 183. Şube Şefliği'ne bağlı üç ekip, rotatif, kepçe ve greyderle yoğun kar mesaisi yapıyor.

Yer yer kar kalınlığının 1 metreyi aştığı yol, 21 Kasım 2023'ten bu yana ulaşıma kapalı bulunuyor.

Yolun kapalı olduğu dönemde sürücüler, alternatif güzergahları kullanıyor.