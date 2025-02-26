Kardan yolu kapanan köydeki hastaya ilaçları dronla ulaştırıldı

Mehmet SALMAN/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'nun Çatalzeytin ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Piri köyündeki hastaya ilaçları dronla gönderildi.

Kentte son günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 230 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ederken, Çatalzeytin ilçesine bağlı Piri köyünde yaşayan bir hasta, eski köy muhtarı Harun Atalay'ı telefonla arayarak, ilaçlarının bittiğini söyleyerek yardım istedi. Atalay, Paşalı köyünde yaşayan yakın arkadaşı Hikmet Aydın'a ulaşarak eczaneden aldırdığı ilaçları yolun açık olduğu yere kadar getirtti. Aydın, poşetteki ilaçları iple drona bağlayarak yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki köye gönderdi. İpi keserek ilaçlarını teslim alan hasta yakınları, drona el sallayarak Aydın'a teşekkür etti.

Hikmet Aydın, ilçedeki bazı köylerde kar kalınlığının 2 metreyi aştığını belirterek, "Eski muhtarımız Harun Atalay'ın talebi üzerine köyde ilacı biten vatandaşımıza ilaçlarına aldık, aracımızla ulaşabildiğimiz yere kadar ulaştık. Uluşamadığımız 5,5 kilometrelik yeri de dronla aşarak ilaçları kendisine gönderdik" dedi. (DHA)

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