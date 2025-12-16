KARDEMİR, 200 işçi alacak

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), 200 yeni işçi alımı yapacağını duyurdu.

KARDEMİR'in internet sitesinden yapılan açıklamada, şirket bünyesinde, işçi statüsünde en az lise mezunu 200 personelin istihdam edileceği bildirildi.

Başvuruların, İŞKUR İl Müdürlüğüne yapılacağı aktarılan açıklamada, adayların 15 Aralık'tan itibaren ve en geç 26 Aralık Cuma günü saat 23.59'a kadar başvuru işlemlerini tamamlamaları gerektiği belirtildi.