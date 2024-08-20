Kardeşi tahliye edilen Dilan Polat'ın son halinin fotoğrafını paylaştı
"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" gibi suçlardan tutuklu bulunan Dilan Polat'ın son halinin fotoğrafını paylaşan kardeşi Sıla Doğu, “Güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederiz. Beyazlarını ben ve Nilda boyayacağız. Toparlanacaksın kardeşim” notu düştü.
"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından hakkında açılan dava kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat'ın tahliyesinin ardından kardeşi Sıla Doğu son halinin fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta Polat'ın saçlarının beyazladığı görüldü.
Tutuklu olduğu davada hakkında tutuksuz yargılama kararı çıkan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, yaklaşık 10 aydır tutuklu kaldığı Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinden tahliye edilmişti.
Polat'ı ablası Sıla Doğu, kızı Nilda Polat ve sevenleri karşılamıştı. Sıla Doğu, Dilan Polat'ın son halinin fotoğrafını, “Güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederiz. Beyazlarını ben ve Nilda boyayacağız. Toparlanacaksın kardeşim” notuyla paylaştı. Fotoğrafta Dilan Polat'ın saçlarının beyazladığı görüldü.
Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.
Sulh Ceza Hakimliği, 14 Haziran'daki aylık tutukluluk incelemesinde, Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe'nin adli kontrol hükümleri uygulanıp tahliye edilmesine hükmetmiş, diğer 5 şüphelinin tutukluluk halinin devamını kararlaştırmıştı.