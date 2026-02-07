Kardeşi tutuklanan Dilek Kaya İmamoğlu'ndan açıklama: Bu neyin kini, neyin intikamı?

CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, kardeşi Ali Kaya'nın tutuklanmasına tepki gösterdi.

Dilek Kaya İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu neyin kini? Bu neyin intikamı? Bu neyin bedeli? Topluma, vicdanlara ve geleceğimize ödetilen bu ağır bedelin bir açıklaması olmak zorunda. Sessizlik de artık bir cevap değildir. Açık, net ve dürüst bir açıklama istiyoruz herkesten!" ifadesini kullandı.

Bu neyin kini?

Bu neyin intikamı?

Bu neyin bedeli?

Topluma, vicdanlara ve geleceğimize ödetilen bu ağır bedelin bir açıklaması olmak zorunda.

Sessizlik de artık bir cevap değildir.

Açık, net ve dürüst bir açıklama istiyoruz herkesten! — Dilek Kaya İmamoğlu (@dk_imamoglu) February 6, 2026

Dilek Kaya İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınarak 13 kişiyle birlikte tutuklanmıştı.