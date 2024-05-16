Kardeşin Cemil bize emanet

Haber Merkezi

Cumartesi Anneleri’nden Fatma Kırbayır dün İstanbul İçerenköy’de bulunan Gökyiğit Camisi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Ardahan’ın Göle ilçesine uğurlandı. 12 Eylül darbesinde gözaltına alındıktan sonra haber alınamayan kardeşi Cemil Kırbayır için mücadele eden Kırbayır’ın cenazesine SOL Parti MYK üyesi Alper Taş, İnsan Hakları Derneği ve sivil toplum kuruluşu üyeleri katıldı.

Fatma Kırbayır

Törendeki konuşmada şunlar söylendi: “Kayıplarını gök kubbede asılı bırakıp giden annelerimize, kardeşlerimize Fatma da eklendi. Rahat uyu Fatma, Cemil bizlere emanet. Berfo anneye ve diğer annelere de söyle; çocukları bize emanet.”