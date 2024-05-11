Kardeşini soruşturan polis birimini fesheden Devlet Başkanı hakkında soruşturma açıldı

Peru'da Devlet Başkanı Boluarte ve İçişleri Bakanı Walter Ortiz'in polis birimini feshederek yetkilerini kötüye kullandıkları iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Feshedilen polis birimi Boluarte'nin gözaltına alınan kardeşini soruşturuyordu.

Dünyanın iki numaralı bakır ihracatçısı ve bir zamanlar Güney Amerika'nın en cazip yatırım merkezlerinden biri olan Peru, son yıllarda altı devlet başkanının görevden alınması ve düzenli olarak yolsuzluk soruşturmaları, görevden almalar ve siyasi çalkantılarla sarsıldı.

Peru'da Devlet Başkanı Dina Boluarte hakkında, gözaltına alınan kardeşini soruşturan özel bir polis gücünü dağıttığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

euronews'in haberine göre, Peru Başsavcılığı, Devlet Başkanı Boluarte ve İçişleri Bakanı Walter Ortiz'in emniyet birimini feshederek yetkilerini kötüye kullandıkları iddiasını araştırdıklarını açıkladı.

Başsavcı Juan Carlos Villena, polis biriminin "derhal" eski haline getirilmesini talep ettiğini söyledi.

Peru Devlet Başkanı'nın kardeşi Nicanor Boluarte ve başkanın avukatı nüfuz ticareti iddialarına yönelik bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Ayrıca Devlet Başkanı, evindeki aramada Rolex saatleri ve mücevherleri nasıl aldığı konusunda soruşturuluyor.

Peru Adalet Bakanlığı, Başkan'ın kardeşinin ve ismi açıklanmayan diğer şüphelilerin 10 gün süreyle ön gözaltında tutulacağını açıkladı.

Devlet Başkanı Boluarte'nin sözcüsü, polis biriminin idari normlara uymadığı gerekçesiyle feshedildiğini ve hükümetin yasalara ve yargı özerkliğine saygı duyduğunu kaydetti.

Polis tarafından adli bir birime nakledilen Nicanor Boluarte ise iddiaları reddederek, "Ben masumum. Her şeyi kesinlikle reddediyorum" dedi.