Kardeşinin "Kadro benim, ilan prosedür" diye paylaşım yaptığı öne sürülen Rektör medyayı suçladı: "Kafir ve mürted odaklar"

Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış'ın, kardeşi Abdullah Alkış’ın sosyal medyada “Kadro benim için açıldı, ilan sadece kanun gereği prosedürdür, sıkıntı yok” dediği iddiası üzerine üzerine açıklama yaptığı bildirildi.

İddiaya göre; Rektör Alkış, açıklamasında kardeşinin paylaşımını haberleştiren medya kuruluşlarını hedef alarak “Son günlerde, sadece İlahiyat Profesörü ve mümin bir Rektör olduğum için, her taşında alnımın teri olan üniversitemizi ve şahsımı hedef tahtasına oturtan, ülkemizdeki fitne odağı kafir ve mürted odakların güdümündeki sözde haber mecraları Oda TV, Halk TV, Sözcü, Birgün, Cumhuriyet ve maalesef bunlarla aynı hizaya düşen bizim cenahtaki avanak medya mensupları ve ahmak köşe erbabı karşısında adeta peygamberi bir yalnızlık yaşıyordum” ifadelerini kullandı.

“KAFİR VE MÜRTED ODAKLARIN GÜDÜMÜNDEKİ SÖZDE HABER MECRALARI ODA TV, HALK TV, SÖZCÜ, BİRGÜN, CUMHURİYET”

Odatv'nin haberine göre; Rektör Abdurrahim Alkış, 3 Aralık’ta yayımladığı açıklamada kardeşinin böyle bir paylaşım yaptığını reddederek şunları kaydetti:

“Aziz ve kadirşinas hemşerilerim, çalışma arkadaşlarım ve bütün personelime duyurulur:

Son günlerde, sadece İlahiyat Profesörü ve mümin bir Rektör olduğum için, her taşında alnımın teri olan üniversitemizi ve şahsımı hedef tahtasına oturtan, ülkemizdeki fitne odağı kafir ve mürted odakların güdümündeki sözde haber mecraları Oda TV, Halk TV, Sözcü, Birgün, Cumhuriyet ve maalesef bunlarla aynı hizaya düşen bizim cenahtaki avanak medya mensupları ve ahmak köşe erbabı karşısında adeta peygamberi bir yalnızlık yaşıyordum.

Elhamdülillah, yol arkadaşlarım, dava kardeşlerim üzerlerinde emeği olan Rektörlerini o nübüvvetvari yalnızlıkta daha fazla bırakmaya razı olmadılar. Bugün Cihannüma Şırnak İl Temsilcisi ve üniversitemizin Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi M. Cabir Altıntaş, Anadolu Gençlik Derneği Şırnak İl Temsilcisi, aynı zamanda danışmanım Dr. Öğr. Üyesi Erol Kılıçlı ve Memur-Sen / Eğitim-Bir-Sen Şırnak İl Başkanımız Abdullah Çatı ile çok hayırlı, feyizli, bereketli bir istişarede bulunduk.

Bu istişare neticesinde, Şehri-Nuh Platformumuz çatısı altında topladığımız 35 İslami sivil toplum kuruluşumuz; dinsiz, kafir ve müfteri medyanın aleyhimize ürettiği iftira ve tezvirata karşı, 5 Aralık Cuma günü, Cuma namazının hemen akabinde saat 13:30’da üniversitemiz kampüs girişinde toplanarak bir basın açıklaması yapacaktır.”

“BİZİMLE OLANLARI DA, BİZE SAHİP ÇIKMAYANLARI DA UNUTMAYACAĞIZ”

Alkış’ın "kafir medya odaklarına kanarak aynı dili kullanan ahmak 'İslami' medya çevrelerine" tepki gösterdiği açıklama şöyle devam etti:

“Bu basın açıklaması, inşallah, bana ve üniversitemize uzanan o kirli, fitne yüklü ellere haddini bildirecek; şahsıma ve davamıza sürekli iftira atan kafir medya odaklarının ve onlara kanarak aynı dili kullanan ahmak 'İslami' medya çevrelerinin oyununu bozacak, belini kıracaktır biiznillah.

Şehrimizin ve ümmetin ortak menfaatlerini önceleyen bütün müminleri; bu yapılacak basın açıklamasında İbrahimi bir duruş sergilemeye, Hakk’ın safında saf tutmaya davet ediyorum.

Şunu da özellikle kayda geçiyorum: Bugün bu imtihan gününde, kimlerin bizimle omuz omuza durduğunu, kimlerin de susarak ya da köşeye çekilerek bu linç kervanına zımnen katıldığını tek tek not ediyoruz. Bizimle olanları da, bize sahip çıkmayanları da unutmayacağız. Vesselam."

REKTÖR ALKIŞ'A DESTEK İÇİN BASIN AÇIKLAMASI DÜZENLEDİ

Odatv’nin aktardığına göre, Alkış’ın açıklamasından sonra “Şehri-Nuh Platformu” imzasıyla basın açıklaması için çağrı yayınladı. Whatsapp üzerinden de yaygınlaştırılan çağrıda şu ifadeler yer aldı:

“KAMUOYUNA DUYURU

ÜNİVERSİTEMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ

ŞIRNAK'IN GELECEĞİ KARARTILAMAZ

‘Şırnak Üniversitesi, şehrimizin gözbebeği ve bilim yuvasıdır. Kurumumuza ve Rektörümüze atılan iftiraları reddediyor; kirli ellerin üniversitemizden çekilmesini istiyoruz. Şehrimizin ortak menfaatlerini korumaya ve bilimsel çalışmaların yanında durmaya kararlıyız.’

BİLİMİN VE HAKİKATİN YANINDAYIZ”

5 Aralık günü cuma namazı çıkışında “Şehri-Nuh Platformu” çatısı altında Alkış’ın deyimiyle “35 İslami sivil toplum kuruluşu” tarafından rektör Abdürrahim Alkış'a destek için basın açıklaması düzenledi.

Yapılan basın açıklamasında, ‘üniversitenin hem bilimsel üretime katkıda bulunduğu hem de şehirde birlik ve kardeşliğin pekişmesine vesile olduğu’ ifade edildi.

“KARDEŞİM FACEBOOK KULLANMIYOR” DEMİŞTİ

Rektörün kardeşi Abdullah Alkış’ın skandal Facebook paylaşımının 18 Kasım’da ilk olarak Odatv tarafından haberleştirilmesinden sonra Şırnak Üniversitesi, 19 Kasım gecesi 02:01'de bir açıklama yaparak paylaşımın gerçek olmadığını iddia etmişti.

Aynı gün Haber7'ye konuşan Rektör Alkış, kardeşinin beş senedir Facebook hesabını kullanmadığını söylemişti. Daha sonrasında gazeteci Edip Üzen'e de demeç veren Alkış, bu sefer kardeşinin böyle bir Facebook hesabı olmadığını öne sürmüştü.

“BEN DE ORADA OLACAĞIM KİM GELMİŞ KİM GELMEMİŞ NOT EDECEĞİM”

Rektör Alkış’ın "Facebook kullanmıyor" dediği kardeşi Abdullah Alkış, basın açıklamasından önceki gün ‘kafir medyaya darbe indirileceğini’ iddia ettiği bir paylaşım daha yaptı. Abdullah Alkış'ın 4 Aralık Perşembe günü yaptığı Facebook paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Bana ve abime bela olan, atamamı bozan, başta ODA TV olmak üzere tüm namussuz kafir medyaya karşı Cuma günü namazdan sonra üniversitemiz kampüsü girişinde tüm üniversite toplanacağız. Değerli hocalarımız abim için kafir medyaya bir darbe indirecek. Abimin talimatıdır, herkes katılsın dedi. Ben de orada olacağım kim gelmiş kim gelmemiş not edeceğim.."

ÜNİVERSİTEDE GÖREVLİ AKADEMİSYEN: “ARTIK MIZRAK ÇUVALA SIĞMIYOR”

Üniversitede görev yaparken mahkeme kararlarına rağmen görevine iki defa son verilen, 1 Aralık'ta tekrar göreve dönen akademisyen Ahmet Selçuk Bayburtlu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Rektör, Odatv'nin haberini yalanlamak adına telaşla bir haber kanalına 'Kardeşimin Facebook hesabı yok' derken diğer haber kanalına 'Kardeşimin paylaşımı manipüle edilmiş, beş yıldır kardeşim paylaşım yapmıyor' diyerek kendini yalanlamıştır.

Rektör ve ekibiyle ilgili şimdiye kadar en az sekiz kez Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum; buna rağmen savcılık rektör hakkında hiçbir somut işlem yapmadı, dosyaları peş peşe takipsizlikle kapandı, bu takipsizlik kararlarına itiraz etmeyelim diye kararı bildiren tebligatı bile göndermedi. Savcılığa gidince öğrendim. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına defalarca rektör hakkında başvuru yaptım. Rektörün yaptıklarını ve Sayıştay raporlarıyla ortaya çıkan usulsüzlük ve yolsuzlukları tek tek ilettik; ancak YÖK de şikâyetlerimi sonuçsuz bırakarak Rektör hakkında hiçbir cezai işlem yapmayarak fiilen dosyaların üzerini örttü.

Bugün geldiğimiz noktada rektörün kardeşinin yaptığı paylaşımlarda rektörün YÖK'te ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde kimlerin koruduğunu çıldırırcasına itiraf etmiştir. YÖK Başkanvekili Metin Topçuoğlu’nun Rektörü koruduğunu, YÖK'teki soruşturma dosyalarını kapattırdığını, Ankara’da ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan’ın siyasi ve bürokratik bağlantılarıyla benzer şekilde rektörü kolladığını üzülerek görüyoruz. Rektör her türlü hukuksuzluğu işlemeye devam ederken, yalnızca bu kişiler tarafından korunmakla kalmıyor, üstüne bir de topluma ve muhalif gördüğü herkese hakaret etmeyi sürdürüyor.”

Bayburtlu, Alkış'a destek için basın açıklaması gerçekleştiren ‘islami STK’ler’ hakkında da şunları kaydetti:

“Şırnak’taki bu STK’lerin önemli bir kısmında yönetim kurulları neredeyse aynı kişilerden oluşuyor; üniversitede görev yapan rektörün dar çevresi STK'lerin birçoğunun yöneticisi. Rektör, bu STK yöneticilerine adrese teslim ilanlarla kadrolar açtığı için, üniversitede pozisyonlarını yükselttiği üniversitenin bütün imkânlarını bu çevrelere seferber ettiği için, bugün bu yapılar rektörü ve suçlarını adeta canhıraş şekilde savunuyor ve işlenen bütün hukuksuzlukların günahına ortak oluyorlar.

Sayıştay raporlarıyla ortaya çıkan yolsuzluk, usulsüzlük ve kanunsuzluklara karşı tek kelime etmeyen bu İslami STK'ler, söz konusu kendilerine konfor ve imtiyaz sağlayan rektör olunca rektörün önüne kalkan oluyor. Bu zihniyet yüzünden üniversitemiz bilim yuvası olmaktan çıkmış durumda. Üniversitede korku hakim durumda. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Sayıştay raporlarıyla tespitli konuların yargı önünde hesabının sorması gerekiyor.”