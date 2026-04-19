Kardeşinin katilini vuran zanlı tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, 8 yıl önce hurda alım-satımı yapan Osman Kara’yı öldüren ve geçen hafta cezaevinden tahliye olan Emre Pirinçustası’nı (36) sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren maktulün ağabeyi Recep Kara (66), tutuklandı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Yörük Mahallesi Şehit Er Hakan Korkmaz Caddesi üzerinde yürüyen Pirinçustası’na, kendisini takip eden Osman Kara’nın ağabeyi Recep Kara (66) ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden Pirinçustası, olay yerinde yaşamını yitirdi.

KAÇARKEN YAKALANDI

Saldırının ardından otomobille olay yerinden uzaklaşan Recep Kara, aracını Keşan-Gelibolu yolu üzerinde bırakarak yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerince mezbaha işletmeciliği mevkisinde suç aletiyle birlikte yakalanan Kara, emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Recep Kara, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.