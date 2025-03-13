Kardeşinin sözleri ihbar sayıldı: Özcan Deniz'e vergi incelemesi başlatıldı

Sanatçı Özcan Deniz hakkında, Sarıyer’de sit alanı içerisinde bulunan arazideki üç villaya izinsiz eklemeler yaptığı gerekçesiyle "imar kirliliğine neden olma" ve "Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma devam ederken, yeni bir inceleme daha başlatıldı.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, sanatçının mali durumunu mercek altına aldı.

Sabah’tan Tuba Kalçık’ın haberine göre; Özcan Deniz’in kardeşi Ercan Deniz, ünlü sanatçının mali durumu hakkında açıklamalarda bulunarak, "Özcan, oynadığı diziden her ay 2 milyon 250 bin lira kazanıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca, Deniz'in yüksek miktardaki kredi kartı harcamalarına da dikkat çekmişti. Bu açıklamaların ardından Vergi Denetim Kurulu, sanatçının gelir ve giderlerini incelemek üzere harekete geçti.

Özcan Deniz’in Sarıyer’deki villalarına ilişkin yürütülen soruşturma ise sürüyor. Sanatçının, tarihi sit alanı içerisinde bulunan arazide inşa ettiği üç villaya, izinsiz eklemeler yaptığı ve imar kurallarını ihlal ettiği iddia ediliyor.

Yapılarla ilgili tespitlerin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri de sürece dahil oldu.

Vergi incelemesinin ne kadar süreceği ve sanatçı hakkında herhangi bir usulsüzlük tespit edilip edilmediği ise önümüzdeki süreçte belli olacak.