Kardeşinin transfer olması için para vermişti: Serdar Dursun'dan Sakaryaspor'a icra

Şu anda Kocaelispor forması giyen eski Fenerbahçeli Serdar Dursun'un kardeşi Serkan Dursun'u transfer etmeleri için Sakaryaspor'a verdiği parayı icrayla aldığı ileri sürüldü.

Kocaelispor'da oynayan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serdar Dursun'un Sakaryaspor'a kardeşi Serkan Dursun'u transfer etmeleri için verdiği parayı icra yoluyla aldığı iddia edildi.

Serkan Dursun, 2024'te Almanya'nın Teutonia Hamburg takımından Sakaryaspor'a transfer olmuştu. Ancak kısa sürede yollarını ayırmıştı.

Tv264 Spor Müdürü Erhan Kaytanbay’ın haberine göre, Serdar Dursun, Sakaryaspor’dan kardeşi Serkan Dursun’un transferi için verdiği parayı icra yoluyla aldı.

"1 MİLYON LİRA TAHSİL EDİLDİ"

Erhan Kaytanbay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Serdar Dursun, daha önce kardeşi Serkan Dursun’un Sakaryaspor’a transferi için verdiği parayı icra yoluyla tahsil etmişti. Sakaryalı futbolcu, bu kez Başkan Enes Zengin ve yeni yönetimin göreve gelmesinin hemen ardından kalan alacağı için yeniden icra süreci başlattı. Yeni icra kapsamında Sakaryaspor’un banka hesaplarına bloke konuldu, kulüp hesabındaki 1 milyon TL icra yoluyla tahsil edildi. Bu gelişmeyle birlikte Kocaelispor forması giyen Serdar Dursun, Sakaryaspor’dan olan tüm alacaklarını icra yoluyla tahsil etmiş oldu.”