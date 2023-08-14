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Kardeşler arasındaki su kavgası ölümle sonuçlandı

Ajans Haberleri
  • 14.08.2023 14:40
  • Giriş: 14.08.2023 14:40
  • Güncelleme: 14.08.2023 14:40
Kaynak: İHA
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Kardeşler arasındaki su kavgası ölümle sonuçlandı

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde kardeşler arasında tarla sulama meselesi yüzünden çıkan kavgada kan aktı, ağabey kavga ettiği kardeşini öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Sivas’ın Koyulhisar ilçesi Boyalı köyü Çatak mevkiinde M.K. (59) ile kardeşi İ.K. (53) arasında tarla sulama meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K., yanında bulunan tabancayla kardeşi İ.K.’ye ateş etti. İ.K. ağabeyinin tabancasından çıkan kurşunlarla olay yerinde öldü. Ağabey M.K., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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