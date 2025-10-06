Kardeşlerin kavgası: 2 yaralı

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da iki kardeş arasında çıkan kavgada Fırat D. darp sonucu, Meriç D. ise tabancayla yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi 1983 Sokak’taki 9 katlı apartmanın 6'ncı katında meydana geldi. Aynı evde yaşayan Fırat ve Meriç D. kardeşler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fırat D. yanında taşıdığı tabancayla ağabeyi Meriç D.'nin üzerine yürüdü. Kavga sırasında tabanca ateş alınca Meriç D. sağ ayak parmağından yaralandı. Fırat D. ise kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesi ardından Meriç D. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kavgada parmağı kırılan Fırat D.'nin de kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından evdeki tabancaya el konuldu. (DHA)

