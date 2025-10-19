Kardeşlerin üzerine inşaatta demir parçaları düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Emrah GEMİCİOĞLU/ORDU, (DHA)- ORDU'nun Aybastı ilçesinde inşaatta çalışırken üzerlerine demir parçaları düşen Tarık Ercan (58) hayatını kaybetti, kardeşi Mustafa Ercan (57) ise yaralandı.

Olay, dün Aybastı ilçesi Uzundere Mahallesi'nde tek katlı ahır inşaatında meydana geldi. İnşaatta çalışan Tarık Ercan ve kardeşi Mustafa Ercan'ın üzerine çatıdan demir parçaları düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Ordu Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Tarık Ercan, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Mustafa Ercan'ın ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI