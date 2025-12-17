Kardeşlerinden, Güllü'nün çocuklarına ve eski eşine suç duyurusu

Şarkıcı Güllü'nün kardeşleri; kızı, oğlu ve eski eşinin Güllü'yü miras için öldürdüğü iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Sanatçının çocukları, Tuğyan Ülkem Gülter ve Tuğberk Yağız Gülter'in Güllü'nün ölümünden 4 gün sonra BES'teki parasını çektiği, hayat sigortası parasını almak için başvurduğu öğrenildi.

Güllü'nün ölümünün ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Sabah'tan Abdurrahman Şimşek'in haberine göre, Güllü'nün kardeşleri Kader Tut ve Raşit Günyer, sanatçıyı miras için öldürdükleri iddiasıyla Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve eski eşi Gürol Gülter hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şikâyette, Güllü'nün ölümünden 4 gün sonra Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki parasının çocukları tarafından çekildiği, hayat sigortasındaki paranın da alınması için başvuruda bulundukları belirtildi.

ÖLÜMÜNDEN 4 GÜN SONRA ÇEKİLMİŞ

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, Güllü'nün ölüm nedeniyle ilgili yaptığı araştırmaları sürdürürken, Güllü'nün 2009'dan itibaren iki asgari ücret miktarıyla başlattığı ve ölümüne kadar devam ettirdiği Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) paranın yasal mirasçıları olan çocukları Tuğberk ve Tuğyan tarafından Güllü'nün ölümünden 4 gün sonra çekildiği bilgisine ulaştı.

Güllü'nün mirası nedeniyle planlı olarak öldürüldüğünü düşünen ablası Kader Tut ile erkek kardeşi Raşit Günyer, avukatları aracılığıyla Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Başsavcılık, şikâyeti Güllü'nün cinayet dosyasıyla birleştirdi. Güllü'nün hesaplarını ve sigorta poliçelerinden ne kadar para çekildiğiyle ilgili bankalarla ve sigorta şirketleriyle yazışma yapıldı. Bankalardan gelecek cevap, cinayetin nedeniyle ilgili araştırmalara ışık tutacak.

OĞLU İFADE VERDİ

Savcılık Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'i ifadeye çağırdı. Gülter, 5 saat süren ifadesi sonrasında "Gerekli açıklamalarımı yaptım, bildiklerimi anlattım. Bundan sonraki açıklamaları avukatlar yapacaktır" dedi.

***

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Gül Tut (52), 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmişti. Tut'un cenazesi, İstanbul'da toprağa verilmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, bir süredir teknik takipte tutuldukları öne sürülen Tut'un kızı Tuğyan Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu, Ulu'nun babası Arif Ulu ile 2 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlardan Tuğyan Gülter tutuklanmış, Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti. Diğer 3 kişi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverilmişti.