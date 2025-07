Kardeşlerine sarıl

Anıl DOĞRU

‘Dünya Maskara’, 19. yüzyıl İstanbul’unda ‘Karamanlidika’ adlı lehçede ve Türkçe yazı sisteminde yazılmış, iki dilli şarkılar ve cenaze yazıtlarından ilham alan bir Türk-Yunan performansı. Karamanlidika, Osmanlı İmparatorluğu’nda Türkçe konuşan Ortodoks Hristiyanlar tarafından kullanılıyordu. Performans sanatçıları Aslı Bostancı, Marietta Manaroli, Serenay Oğuz, Mairi Pardalaki ve Gizem Seçkin, koreograf Mairi Pardalaki ile şair Çağla Meknuze’nin eşliğinde seyircileri bu geçmiş dilsel yakınlığın izlerini keşfetmeye çağırıyor.

Aşk, ölüm, din ve kadınların bu temalardaki yerini arşivsel bilgilerle bir araya getirerek yeni yaklaşımlar geliştiren eser, klasik bir dans gösterisi olmadığını seyircisinden güçlü bir konsantrasyon talebi ile gösteriyor. Sanatçılar, arkalarında Türkçe ve İngilizce altyazılı olan metinleri bölerek okuyor. Pardalaki ve Meknuze’nin oluşturduğu şiirsel yazı, modern ve Karamanli Türkçeleri, modern ve 19. yüzyıl Yunancası şeklinde okunurken seyirci de sanatçılar gibi duyularını bölerek eseri takip etmeye itiliyor.

Gösterimi 43. Hülya-Özdemir Nutku Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali’nde yapılan, dans ve tiyatronun iç içe geçtiği, dünyanın farklı bölgelerinde farklı isimlerin katılımıyla devam eden bu özel performansı sanatçılarıyla konuştuk.

Metnin dili değiştikçe cümlelerin anlamı veya hissiyatı da değişiyor mu?

Mairi Pardalaki: Ben Türkçe konuşamıyorum ama performans sırasında Türkçe ifadeler söylediğimde, metnin telaffuzunu doğru yapmakla onu sadece taklit etmekten uzak durmak arasında bir denge kurmaya çalışıyorum. Bu bir ses hareketi ve beni gerçekten etkiliyor.

Serenay Oğuz: Sonradan dahil olduğum için Yunanca kısımların anlamını bilmeden başladım çalışmalara. Ama bir şekilde dünyama değdi. Yunanca okuduğum kısımlarda benim için duygusal tonu derinleşti. Dil değişse de meselenin içerdiği yoğunluk daha da güçlü hale geliyordu. Bu performans, ‘Dünyanın neresinde olursan ol, kız kardeşlerine sarılacaksın!’ dedi.

Aslı Bostancı: Metin derin anlamlar ve kinayeler barındırıyor. Dokunaklı ve toplumsal olarak da güncel yankılar içeriyor. Türkçe olan bölümlerin duygu yoğunluğunu fazlasıyla hissediyorum yine de icra esnasında nötr bir yerde duruyorum. Yunanca metinleri ise daha melodik ve fonetik bir yerden deneyimliyorum.

Marietta Manaroli: Türkçenin beni büyüleyen melodik yapısı var. Sesleri ve telaffuzları, ana dilim olan Yunancadan çok farklı. Bu içeriğe sahip bir metinle uğraşırken duygusal olarak nötr kalmak zor, özellikle Yunanca bir metin olduğunda bunu daha yoğun yaşıyorum. Hafıza, içgüdüsel bir şekilde dille doğrudan bağlantılı. Sözcükler, deneyimler ve kolektif hafıza yoluyla ortaya çıkan duygusal bir yüke sahip. Aynı zamanda, bu çalışma özelinde, metinlerin içeriğinin ötesinde, ağızların biçimlenişi ve ses yapısı nihai sonuçta çok önemli; duygusal zirve, görsel ve işitsel deneyimlerin toplamından geliyor. Bu yüzden, dilden dile geçerken tüm bu araçları ortak bir paletin parçası olarak kullanıyorum.

Hareket dili bağ kurmanıza nasıl katkı sağlıyor?

M. P. : Hareketin dili, İngilizceden daha iyi iletişim kurmamıza yardımcı oluyor. Bu bizim ‘ev’ dilimiz; huzur bulduğumuz dil. Hareket, içinde yüzmekten rahat ettiğimiz bir deniz gibi. Ondan bir şey çıkarmamız gerekmiyor, onun içindeyiz zaten. Kelimeler ise küçük parçalar gibi; onları bir yerden çekip çıkarmak ve kullanmak çaba istiyor.

S. O. : Dans/hareket, zaten dilin ötesini arayanların buluşması gibi. Dolayısıyla iletişimi başkalaştırıyor. Metinler ve onların etkisi ikincil diyebilirim. Yine de görünen o ki; birden fazla dili içeren bir atmosferde varsayımsal düşüncenin yerini birbirini anlama çabası alabiliyor.

A. B. : Performansın ortak bağlamına bakarsak ortak ana dilimizin hareket olduğunu düşünüyorum. Asıl bağı bedenler arasındaki hareketle kuruyoruz.

M. M. : Hareket her duruma aşina hissetmemi sağlıyor. Bu çalışmada hareket bizim ortak dilimiz ve dengelediğimizi hissediyorum. Dile dökülmesine gerek kalmadan bizimle rezonansa giriyor ve tamamlayıcı bir şekilde işliyor. Her performansçı, kendi kültüründen getirdiği uyarıcılarla ve günümüz dünyasında kadınlar olarak paylaştığımız ortak deneyimlerle, her seferinde duygulandıran çok boyutlu bir iletişim biçimi yaratıyor.

Seyircilerden nasıl yorumlar aldınız?

S. O. : Temponun yavaşça yükseldiği ve heyecanını hep koruduğunu söyleyenler oldu. İçindeyken o ivmeyi görememiştim.

A. B. : Performansı ilk oluşturduğumuz dönemde Mairi’nin Yunan bir arkadaşı provayı izlemişti. Türkçe ve Yunanca metinlerin aynı dilde okunan tek bir metinmiş gibi art arda okunmasından çok etkilendiğini söylemişti. Yan yana durabilmek bu kadar basit ve olağan olabilirdi aslında. Rum kökenli olduğum ve tarihte yaşananlardan ailemin nasıl etkilendiğine aşinalığımdan dolayı bu yorum beni çok etkilemişti.

M. M. : İlginç yorumlardan biri, çocukluğumu geçirdiğim şehir olan Hanya’daki temsilden sonra geldi. Performans Yalı Camii’de gerçekleşti ve bir arkadaşımın geri bildirimi sonrasında, oyunun performansçılarının geçmişte yaşamış kadınların ruhlarını simgeleyebileceğini konuştuk. Dün ile bugünü evrensel bir şekilde, bir ritüel aracılığıyla birbirine bağlayan ve tüm bunları hareketli bir antoloji formunda sunan bir iş olduğunu düşündük.

∗∗∗

MEKÂN FARKLI KÜLTÜR ORTAK

Eseri nerede ve kimlere sergilemek isterdiniz?

M. P. : Benim için en önemli şey, bu performansı Yunanca, Türkçe ve hatta her iki dili birden konuşan insanlara sunmak. Çünkü dilsel ve tarihsel nüansları yakalayabilen, bu işi hem küçük hem de büyük tarihlerin içine yerleştirebilen kişiler onlar.

S. O. : Bu performans benzer dinamikler yaşayan komşu ülkelerdeki dansçı ve koreograflarla yeniden inşa edilebilir, farklı dillerde yeni metinler seçilerek oynayabilir, neredeyse bir tarihsel, sosyolojik araştırma performansına dönüşebilir.

A. B. : Ortak kültürü ve tarihi yaşayanlara yine bu ortak kültürel dokuyu hissettirebilecek mekâna özgü bir sergilemeyi Girit’te yapabilmek güzel olur. Ayrıca performansın ilk araştırma aşaması da burada gerçekleşmişti.

M. M. : Bu işin, bilgi alışverişi süreci, farklı iletişim unsurları ve farklı mekânlar aracılığıyla şekillendi. Sürekliliğe ve dönüşüme inanıyorum. Çok duyulu yapısı sayesinde herkesin deneyimleyebileceği, sınırları olmayan bir eser.