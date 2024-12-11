Kardeşliğe ihtiyacımız var

Haber Merkezi

Ankara'da 10 Ekim 2015 tarihinde düzenlenen Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi'ne dönük IŞİD saldırısında hayatını kaybeden 104 kişi, katliamın 110’uncu ayında anıldı. 10 Ekim Barış Derneği, katliamın yapıldığı Ankara Gar’ı önünde anma ve açıklama yaptı.

10 Ekim Barış Derneği Eş Başkanı İshak Kocabıyık, "Bu ülkenin kardeşliğe ihtiyacı var. Bu ülkenin yaşam hakkına saygı duyulmasına ihtiyacı var. Bu ülkenin barışa ihtiyacı var. Bizim bu talebimiz kendimize ait bir talep değildir. Bu topraklarda yüzyıllardır sürdürülen mücadelenin bir sonucudur. Bu talebimize kulak vermek zorundasınız. Öldürmekle mi terbiye edeceksiniz bizi? Savaş ile mi terbiye edeceksiniz bizi” diye sordu.

DEM Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz ise katliamın yargılama sürecine dikkat çekti. Boz, "Barış diyen, demokrasi diyen, özgürlük diyenlerin sesi, IŞİD gibi karanlık çeteler tarafından vahşice bir katliamla kısılmak istendi. İnsanlığa karşı işlenen bu suçun cezasız bırakılması faillerin yargılanmaması ve onlara alan cezasızlık politikasıyla ödüllendirilmesidir" diye belirtti.