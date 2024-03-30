Kargı’da yangın: 6 ev yandı

Çorum’un Kargı ilçesine bağlı Sinanözü köyünde çıkan yangında 6 ev yandı.

Edinilen bilgilere göre, Kargı’nın Sinanözü köyünde bir evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın 5 eve daha sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine köye Orman İşletme Müdürlüğü ve Kargı Belediyesi’ne ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Köylüler ve ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.