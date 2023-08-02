Kargo aracının altında kalan çocuk ağır yaralandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde geriye doğru manevra yapan kargo aracının altında kalan 6 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.



Kaza, Sarıkorkmaz Mahallesi Abalı Sokak’ta meydana geldi. Suriye uyruklu K.H. (6), geri geriye manevra yapan T.A. (32) idaresindeki özel bir kargo firmasına ait 34 AJD 643 plakalı aracın altında kaldı.



Ağır yaralanan çocuğu fark eden vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.