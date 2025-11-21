Giriş / Abone Ol
Kargo aracının çarptığı 2 yaşındaki Miran, ağır yaralandı

Ajans Haberleri
  • 21.11.2025 18:56
  • Giriş: 21.11.2025 18:56
  • Güncelleme: 21.11.2025 18:56
Kaynak: DHA
Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da kargo aracının çarptığı 2 yaşındaki Miran K., ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Kırsal Tokluca Mahallesi'nde meydana geldi. Teslimattan dönen kargo görevlisinin kullandığı araç, Miran K. isimli erkek çocuğuna çarptı. Kargo görevlisi, ağır yaralanan çocuğu aracıyla Şanlıurfa kara yolu üzerindeki Diyarbakır Kadın Hastalıkları Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne götürdü. Miran, buradan da Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ardından da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Miran'ın hayati tehlikesi sürerek, kargo görevlisi gözaltına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

