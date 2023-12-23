Kargo dağıtım merkezinde kolide 110 bin adet uyuşturucu hap çıktı

Adana’da narkotik merkezler bir kargo dağıtım merkezinde kolilerin içerisine gizlenmiş 110 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kargo şirketinin dağıtım merkezinde koli içerisine konulmuş uyuşturucu madde olduğu ihbarını aldı.

Bunun üzerine ekipler dağıtım merkezine operasyon düzenledi. Dedektör köpeği dağıtım merkezindeki hangi kolide uyuşturucu madde olduğunu buldu.

Bunun üzerine ekipler 2 koliyi açtığında 18 kilogram ağırlığında 110 bin adet captagon hap ele geçirdi.