'Kargo dolandırıcılığı' iddiası: Avukat hakkında soruşturma açıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, yurttaşlardan teslim almadıkları kargoların ücretlerini istediği iddia edilen avukat Y.M.Y hakkında 'dolandırıcılık' iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Benzer suçtan yürütülen başka bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüpheli Y.M.Y, "Avukatlık görevimi yerine getirdim. Ben suçlamaları kabul etmemekle beraber müştekilerin zararlarını karşılamaya hazırım" dedi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından, insanlardan teslim almadıkları kargoların ücretlerini istediği iddia edilen avukat Y.M.Y. hakkında "dolandırıcılık" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Savcılığa başvuran çok sayıda kişi, internetten ürün siparişi vermemelerine rağmen avukat Y.M.Y'ye ait hukuk bürosundan aranıp teslim almadıkları kargonun ücretinin istendiğini belirterek şikayette bulundu.

Müştekilerden Hülya C. tarafından savcılığa verilen şikayet dilekçesinde, sipariş verdiği ancak teslim almadığı kargonun bulunduğu yönünde kendisine mesaj geldiğini aktararak, "Mesajdaki numarayı aradım. 170 lira yatırmam gerektiğini, eğer yatırırsam icraya vermeyeceklerini söylediler. Ben parayı yatırmadım. Kesinlikle böyle bir sipariş vermedim. Beni dolandırmaya çalışan hukuk bürosundan şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Şikayetçi Yükselen E. de, sipariş vermediği ürünle ilgili hakkında icra takibi yapılacağı, avukatlık ücreti ve dosya masraflarının eklenmemesi için kendileri ile irtibata geçmeleri yönünde hukuk bürosundan mesaj geldiğini aktardı.

Benzer ifadelerle savcılığa şikayet dilekçesi veren birçok kişi, mağdur olduklarını beyan ederek söz konusu hukuk bürosunun sahibi avukat Y.M.Y. hakkında dava açılmasını talep etti.

BAKANLIK SORUŞTURMA İZNİ VERDİ

Yaşananların ardından savcılık, avukat Y.M.Y. hakkında soruşturma başlatmak için Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi.

Bakanlığın izin vermesi üzerine ise Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından şüpheli avukat hakkında soruşturma başlatıldı.

SAVUNMASI ALINDI

Hakkında yürütülen bir başka dolandırıcılık soruşturması nedeniyle cezaevinde bulunan avukat Y.M.Y'nin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile savunması alındı.

Avukat Y.M.Y, savunmasında, vekilliğini yaptığı şirketin kendisine borcu olan kişilere "Borcunuzdan dolayı dosyanız avukatlık ofisine devredilmiştir" şeklinde mesaj attığını aktardı.

Borçluların daha sonra kendilerini araması üzerine bu kişilerle irtibat kurduklarını dile getiren Y.M.Y, "Şirketten bize verilen bilgilerde, borçlunun adı, soyadı, adresi, hangi tarihte kargoyu istediği ve neyin sipariş verildiği iletiliyor. Biz de bu bilgileri borçlu kişilerle paylaşarak kargoyu almadıkları için şirketin uğradığı zarar miktarını söylüyorduk" ifadelerini kullandı.

DOLANDIRICILIK İDDİALARINI REDDETTİ

Müştekilere ödeme yapmaları için kendisine ait IBAN verdiğini belirten avukat Y.M.Y, paraların bu hesapta toplandığını söyledi.

Y.M.Y, yapılan tahsilatın daha sonra şirket hesabına gönderildiğini savunarak, dolandırıcılık iddiasını kabul etmediğini ve şikayetçilerin zararlarını karşılamaya hazır olduğunu söyledi.