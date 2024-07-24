Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kargo ile kaçak silah sevkiyatı yapan 3 kişi yakalandı

Ajans Haberleri
  • 24.07.2024 14:12
  • Giriş: 24.07.2024 14:12
  • Güncelleme: 24.07.2024 14:13
Kaynak: İHA
Kargo ile kaçak silah sevkiyatı yapan 3 kişi yakalandı

Kocaeli’de kargo aracılığı ile ruhsatsız silah sevkiyatı yapan 3 kişi yakalandı. Kargoda 5 ruhsatsız tabanca ile şarjörleri ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gelen ihbarla polis ekipleri harekete geçti. 20 Temmuz tarihinde Körfez ilçesinde gönderilen kargoda 5 ruhsatsız tabanca (İtalyan SUR M9-9mm) ve 5 tabanca şarjörü ele geçirildi.

Malzemelere el koyulurken kargoyu gönderen ve teslim alan 3 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri sonrasında çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BirGün'e Abone Ol