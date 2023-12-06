Kargo kolilerinden kaçak sigara çıktı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 2650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl genelinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında KOM Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda şüpheli kargo kolilerinde yapılan aramalarda 2 bin 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyon kapsamında şüpheli 4 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan adli tahkikat başlatıldı.