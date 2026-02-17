Karikatürist Öznur Kalender, karikatür nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten gözaltına alındı

Ünlü karikatürist Öznur Kalender, çizdiği bir karikatür nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı.

Gelişmeyi sosyal medyadan duyuran Kalender, Ankara Tren Garı'nda gözaltına alındığını ifade etti.

Kalender, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; gözaltına alınma nedeninin yılbaşı temalı bir karikatür olduğunu belirtti.

Karikatürist Öznur Kalender, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "An itibarıyla Ankara Tren Garı'nda gözaltına alındım, ifade vermeye götürülüyorum... Karikatür çizerek Cumhurbaşkanına hakaret."

Kalender'in paylaşımı şöyle:

KALENDER'İN KARİKATÜRÜ

Öte yandan HalkTV'nin haberine göre Kalender, yeni yıl kutlaması için yaptığı karikatür nedeniyle gözaltına alındı. Kalender'in söz konusu karikatürü şöyle: