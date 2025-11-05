Karikatürist Pehlevan’a CB’ye hakaret iddianamesi

HABER MERKEZİ

LeMan Dergisi’nde yayınlanan bir karikatürde Hz. Muhammed ve Hz. Musa’yı çizdiği ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçunu işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan karikatürist Doğan Pehlevan hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 yıl 8 aya kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

Hz. Muhammed ve Hz. Musa olarak yorumlanan karikatür çiziminin Leman dergisinde yayımlanmasına ilişkin davada, eser sahibi Pehlevan’ın zincirleme şekilde "basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıl 10 aydan 7 yıl 10 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Öte yandan halihazırda tutuklu bulunan Pehlevan hakkında yeni bir iddianame daha hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, eser sahibi Pehlevan tarafından kullanıldığı tespit edilen sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli paylaşım yapıldığı, söz konusu paylaşımın onur, şeref ve saygınlığı zedeleyici nitelikte olduğu iddia edildi. İddianamede, Pehlevan, söz konusu sosyal medya hesabının kendisine ait olmadığını belirterek, ‘‘Hiçbir sosyal medya platformunda hesabım bulunmamaktadır” dedi.