Karikatürist Zehra Ömeroğlu beraat etti

Leman dergisinde yayımladığı bir karikatür nedeniyle Türkiye’de "müstehcenlik" suçlamasıyla yargılanan karikatürist Zehra Ömeroğlu, beraat etti.

Zehra Ömeroğlu, Leman dergisi için Kasım 2020’de Covid etkilerini işleyen bir karikatür çizdiği için 5 yıldır "müstehcenlik" iddiasıyla ve 3 yıl hapisle yargılanıyor. İstanbul AsliyeCeza Mahkemesi’nde görülen 13. duruşmayı Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) ve sanatsal özgürlüğü savunan FreeMuse temsilcileri de izledi.

Duruşma savcısı ceza isterken Ömeroğlu’nun avukatları, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nca korunduğu 5 Mart 2025 tarihli bilirkişi raporunda tescillenen karikatüre dair beraat kararı verilmesini istedi. Mahkeme “müstehcenlik” suçlamasından 5 yıldır yargılanan çizeri beraat ettirdi.

CARTOONİSTS RİGHTS’TAN ÖDÜL ALMIŞTI,

Karikatürist Zehra Ömeroğlu, ABD merkezli Cartoonists Rights tarafından verilen Robert Russell Karikatürde Cesaret Ödülü’ne layık görüldü.

Washington’da Dünya Basın Özgürlüğü Günü kapsamında düzenlenen törende açıklama yapan Cartoonists Rights Direktörü Terry Anderson, “Aynı karikatür bir erkek çizerin imzasını taşısaydı, muhtemelen bu kadar tepki çekmezdi” demişti. Anderson, Ömeroğlu’nun cinsiyeti nedeniyle hedef alındığını ve bu baskının ters teptiğini, karikatüristin artık uluslararası medya kuruluşlarında yer bulduğunu vurgulanmıştı.

Karikatürist Ömeroğlu ise aldığı cesaret ödülüne ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Böylesine güçlü bir ödüle layık görülmek büyük bir onur. Tüm zorluklara rağmen çizmeye devam etmek için bana güç verdiniz. Bu ödülü sadece kendim için değil, susturulmaya çalışılan tüm sanatçılar adına kabul ediyorum."