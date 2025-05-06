Karikatürü nedeniyle 3 yıl hapsi istenen Zehra Ömeroğlu’na cesaret ödülü

HABER MERKEZİ

LeMan dergisinde 2020 yılında yayımladığı bir karikatür nedeniyle Türkiye’de “müstehcenlik” suçlamasıyla yargılanan karikatürist Zehra Ömeroğlu, ABD merkezli Cartoonists Rights tarafından verilen Robert Russell Karikatürde Cesaret Ödülü’ne layık görüldü.

Karikatür, pandemi döneminde evde kalan bir çifti mizahi bir şekilde tasvir ediyor. Aile Bakanlığı tarafından “çocuklara zararlı” bulundu ve Ömeroğlu hakkında üç yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava, dört yılı aşkın süredir devam ediyor, şu ana dek ise 13 duruşma yapıldı. 26 Haziran’da yeni bir duruşma yapılacak.

Washington’da Dünya Basın Özgürlüğü Günü kapsamında düzenlenen törende açıklama yapan Cartoonists Rights Direktörü Terry Anderson, “Aynı karikatür bir erkek çizerin imzasını taşısaydı, muhtemelen bu kadar tepki çekmezdi” dedi. Anderson, Ömeroğlu’nun cinsiyeti nedeniyle hedef alındığını ve bu baskının ters teptiğini, karikatüristin artık uluslararası medya kuruluşlarında yer bulduğunu vurguladı.

Karikatürist Ömeroğlu ise aldığı cesaret ödülüne ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Böylesine güçlü bir ödüle layık görülmek büyük bir onur. Tüm zorluklara rağmen çizmeye devam etmek için bana güç verdiniz. Bu ödülü sadece kendim için değil, susturulmaya çalışılan tüm sanatçılar adına kabul ediyorum.”