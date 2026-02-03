Giriş / Abone Ol
Spor
  • 03.02.2026 14:36
  • Giriş: 03.02.2026 14:36
  • Güncelleme: 03.02.2026 14:38
Kaynak: AA
Karim Benzema Al Hilal'e transfer oldu
Fotoğraf: AA

Suudi ekibi Al Hilal, Karim Benzema'yı transfer etti

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal takımı, Fransız futbolcu Karim Benzema'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Al Ittihad forması giyen 38 yaşındaki futbolcuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Benzema, 2023 yılında transfer olduğu Al Ittihad ile 83 maça çıktı ve 54 gol attı.

Darwin Nunez ve Ruben Neves'in de formasını giydiği Al Hilal, Suudi Arabistan Ligi'nde 47 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

