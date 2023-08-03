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Karın ağrısı şikayeti bulunan hastanın karnından 22 santimetrelik kist alındı

Ajans Haberleri
  • 03.08.2023 12:59
  • Giriş: 03.08.2023 12:59
  • Güncelleme: 03.08.2023 12:59
Kaynak: AA
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Karın ağrısı şikayeti bulunan hastanın karnından 22 santimetrelik kist alındı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran hastanın karnından 22 santimetre çapında kist çıkarıldı.

Karnında ağrı şikayetiyle Nallıhan Devlet Hastanesine başvuran Serpil T'nin (52) yapılan tetkiklerde karnında yumurtalık kisti tespit edildi.

Kistin alınmasına karar verilmesinin ardından kadın doğum uzmanı Dr. Beyza Bellisoy ve ekibi tarafından ameliyat edilen Serpil T. açık cerrahi yöntemle yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Bellisoy, AA muhabirine, hastanın karnındaki 22 santimetre çapındaki kisti çıkardıklarını belirterek, hastanın bu sayede sağlığına kavuşmasından mutluluk duyduklarını söyledi.

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