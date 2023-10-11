Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden çift evlerinde ölü bulundu

İzmir'in Kınık ilçesinde, istifra, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle pazartesi günü hastaneye giden Muzaffer-Zeynep Kırmızı çifti, dün akşam evlerinde ölü bulundu. Eşlerin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye giden eşler, evlerinde ölü bulundu.

İzmir'in Kınık ilçesi Poyracık Mahallesi Kasap Sokak'ta oturan Mustafa Kırmızı ve eşi Zeynep Kırmızı, pazartesi günü istifra, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti nedeniyle Kınık Devlet Hastanesine götürüldü. Tedavilerinin ardından evlerine dönen eşlerden bir süre haber alamayan kızları Y.K., durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, dün akşam saatlerinde çiftin oturduğu eve gitti. Kapının açılmaması üzerine eve giren jandarma ekipleri, eşlerin hareketsiz olarak yattığını belirledi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Muzaffer ve eşi Zeynep Kırmızı çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çiftin cansız bedenleri, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından, ölüm nedenlerinin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.