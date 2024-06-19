Karın tokluğu bile artık hayal

AKP’lilerden art arda ‘‘Temmuz’da zam yok’’ açıklamaları gelirken asgari ücretlinin alım gücü ocak ayından beri oldukça geriledi. Asgari ücret enflasyon ve döviz kurundaki artış nedeniyle artık karın bile doyurmuyor.

Açlık sınırının 2 bin TL altında yaşamaya mahkum edilen asgari ücretli, temmuzda ara zam bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başta olmak üzere AKP’lilerden gelen asgari ücretle ilgili ara zammın gündemde olmadığı yönündeki açıklamaları ise milyonlarca insanın bu ücretle yaşamaya mahkûm edilmek istendiğini ortaya koyuyor. Giderek artan enflasyon ve Türk Lirası’ndaki değer kaybı, asgari ücretlilerin yaşamını her geçen gün daha da zorlaştırıyor.

İğneden ipliğe hemen her üründe katlanarak artan fiyatlar, açlık sınırının altında ücretle yaşamaya çalışan milyonlarca hanenin hayatını idame ettirmesini güçleştiriyor. Türkiye'deki derin ekonomik kriz, yurttaşların barınmadan sağlığa, eğitimden beslenmeye kadar en temel alanlara erişimini mümkün kılınmaz hale getiriyor.

EMEKÇİ KARNINI ZOR DOYURUYOR

Temmuzda zam beklentileri suya düşen asgari ücretliler, açlık sınırının altında yaşıyor. Yalnızca bir asgari ücret ile yaşamaya çalışan dört kişilik hanede dolap boş kalıyor, tencereler kaynamıyor. BİSAM’ın hesaplamalarına göre, dört kişilik bir ailenin aylık yalnızca sağlıklı beslenme maliyeti dahi asgari ücreti aşıyor. Buna göre asgari ücret ocak ayında açlık sınırının üstündeyken mayıs ayı hesaplamasına göre 18 bin 969 TL olarak tespit edilen açlık sınırı bin 967 TL altında kaldı.

Asgari ücretlinin alım gücündeki erimeyi, TÜİK’in makyajlı verileri dahi gizleyemedi. TÜİK'e göre, tüketici enflasyonu (TÜFE) mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75,45 arttı. Bu yıl içindeki enflasyon ise mayısa kadar yüzde 20,7 oldu. Yüzde 69,9 olarak tespit edilen gıda enflasyonu, küresel gıda enflasyonunun 73 puan üzerinde seyrediyor.

DÖVİZ KARŞISINDA ERİME YAŞANDI

Asgari ücret döviz bazında da günden güne eridi. Asgari ücret durulduğu gün olan 27 Aralık 2023’te 580 dolardı. Şu an dolar kuru, 32,4’e yükseldi. Böylece asgari ücretin dolar bazında karşılığı 524 dolara geriledi.

SİMİT-ÇAY HESABI DA KURTARMIYOR

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iktidara taşıyan, “simit-çay hesabı” da artık işlemiyor. Asgari ücretli dört kişilik bir hane, günde üç öğün yalnızca bir simit, bir çay tüketirse ayda 36 bin TL’ye ihtiyaç duyuyor. Buna göre, yalnızca simit-çay ile geçiştirilen üç öğünün aylık maliyeti dahi asgari ücreti ikiye katlıyor.

ÇOCUKLAR DOYMUYOR, HARÇLIKSIZ KALIYOR

Karnını doyurmakta zorluk yaşayan asgari ücretliler, çocuklarının eğitim masraflarından kısmak zorunda bırakıldı. Devlet okulunda okuyan bir çocuğun okulda su, tost masrafı 100 TL’ye yaklaşıyor. Asgari ücretli bir ebeveyn, çocuğuna her gün 100 TL harçlık vermek isterse, maaşının altıda biri eriyor. Çocuk sayısı iki olursa asgari ücretin üçte biri çocuğun cep harçlığına gidiyor.

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BAYRAM İKRAMINDAN ÇALDILAR

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, geçen yılın Kurban Bayramı’ndaki kurban, şeker ve çikolata fiyatlarıyla bu yılın fiyatlarını karşılaştırdı. TÜİK'in açıkladığı rakamlarla asgari ücretli ve emeklilerin hem ücretinden hem lokmasından çaldığını belirten Akdoğan, konuya ilişkin yazılı açıklamasında şunları kaydetti: "Enflasyonun altında verilen zamlarla iktidar asgari ücretlinin de emeklinin de bayram ikramından çaldı, onları bayramın tatlarına hasret bıraktı. Çikolatada durum daha da vahim. Asgari ücretli bir maaşıyla geçen yıl bayramda 42 kilo çikolata alabilirken, bu yıl 32 kilo alabiliyor. En düşük emekli aylığıyla geçen yıl 32 kilo alınabilen çikolatadan bu yıl sadece 16 kilo alınabiliyor. Buradan soruyorum. Asgari ücretlinin 10, emeklinin 16 kilo çikolatası nerede?"