SOL Parti, 17 Ocak’ta Kırklareli’nde gerçekleştirdiği Ekoloji Çalıştayı’nın sonuç metnini kamuoyuyla paylaştı. Trakya’da yıllardır sürdürülen ekolojik yıkımlara ve yapılması planlanan nükleer santral projesine karşı mücadele programını oluşturmak üzere gerçekleştirilen çalıştayın sonuç metninde, “Ekolojik yıkıma karşı Trakya’yı karış karış savunacağız” denildi. Trakya’nın sorunlarının sıralandığı metinde, şu ifadelere yer verildi: “Ekolojik saldırılara karşı Trakya genelinde bütünlüklü bir ekolojik mücadele yürütülmelidir. Trakya’ya yönelik tüm bu ekolojik saldırıların yanında; Türkiye’nin 3. nükleer santral projesi Kırklareli’nin Vize ve Demirköy ilçeleri arasındaki ormanlık bölgeye, Poliçe Plajı ve Kumçakıl Sahili arasındaki kıyı hattına, Longoz Ormanları Milli Parkı’nın hemen yanı başına yapılması planlanmaktadır. İğneada Longoz Ormanlarının hemen yanı başında planlanan bu nükleer proje, Trakya’nın nefesini, suyunu, ormanını ve geleceğini tehdit eden büyük bir ekolojik yıkım ve enerjide dışa bağımlılık projesidir.”

‘ENERJİ İHTİYACI’ BAHANE

“Bu ülkenin ormanlarını, tarım alanlarını, su havzalarını, halkın yaşam alanlarını sermayeye, uluslararası nükleer lobilerine ve iktidarın rant iştahına teslim etmeyeceğiz” denilen açıklamada, bölgede nükleer santralın hayata geçirilmesinin getirecekleri şöyle sıralandı:

“İğneada Longoz Ormanlarını geri dönülmez biçimde etkilemek

Bölgenin içme suyu kaynaklarını risk altına almak

Tarım alanlarını, orman ekosistemlerini ve balıkçılığı yok etmek

Trakya’nın iklim dengesini bozmak

Enerjide dışa bağımlılığı artırmak

Aynı zamanda deprem riskleri ve Karadeniz’e doğrudan etki edecek radyoaktif tehlikeler yaratmak demektir.”

Nükleer santral için “enerji ihtiyacı” bahanesinin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, “Ucuz ve istikrarlı enerji iddiası aldatmacadır, nükleer enerji ucuz değildir aksine dünyanın en pahalı elektrik üretimidir. AKP, enerji ihtiyacını bahane ederek nükleer lobilerle arka kapıdan pazarlık yürütmektedir. Oysa Türkiye’nin gerçek ihtiyacı, nükleer risk, radyoaktif atık, dışa bağımlılık ve ağır maliyet üreten nükleer santral değil kamucu, ekolojik, toplum yararını gözeten bir enerji politikasıdır. Emekçilerin, çiftçilerin, balıkçıların, orman köylülerinin yaşam alanlarını tehdit eden bu proje, ekonomik ve ekolojik bir yıkım reçetesidir” denildi.

MÜCADELEYİ BÜYÜTELİM

Açıklama şu sözlerle son buldu: “SOL Parti olarak; Trakya Platformu, çevre dernekleri, bilim insanları, hukukçular ve Trakya halkı ile birlikte topraklarımızı savunacağız. Nükleer santral projesine karşı; Trakya’da, ülke genelinde ve uluslararası boyutta bu felaket projesine karşı sesimizi yükselteceğiz, nükleer santrala izin vermeyeceğiz. Ekolojik yıkıma ve nükleer santrale karşı Trakya’daki tüm siyasi partileri, demokratik kitle örgütlerini, sendikaları, ekoloji inisiyatiflerini, kent konseylerini ve tüm yurttaşlarımızı birleşik bir mücadele zemininde buluşmaya ve birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz. Ormanlarımızın, suyumuzun ve geleceğimizin savunulması için mücadeleyi büyüteceğiz.”