Kariye, Yunanistan'da tepkiye neden olmuştu: Miçotakis'ten Türkiye ziyareti açıklaması

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, temel görüşlerinden vazgeçmemelerine rağmen Türkiye ve Yunanistan arasındaki "ikili ilişkilerde olumlu atmosfer"in devam ettiğini kaydetti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, temel görüşlerinden vazgeçmemelerine rağmen Türkiye ve Yunanistan arasındaki "ikili ilişkilerde olumlu atmosfer"in devam ettiğini kaydetti.

Miçotakis, "protothema.gr" haber portalına verdiği röportajda, 13 Mayıs'ta Türkiye'ye yapacağı ziyaret ile ikili ilişkileri değerlendirdi.

İstanbul'daki Kariye Manastırı'nın camiye çevirilip ibadete açılması dolayısıyla "ziyaretin ertelenmesi" çağrılarına ilişkin soruyu cevaplayan Miçotakis, "Ziyaret ertelenmemeli, zira iletişim kanallarının açık tutulması önemli. Benim Cumhurbaşkanı Erdoğan'a giderek Türkiye hükümetinin bu seçiminden duyduğum rahatsızlığı bizzat iletmem, Türk-Yunan ilişkilerinde son dönemde başardığımız ilerlemeleri yok edecek bir krizi yaratmamızdan çok daha iyidir" ifadesini kullandı.

Miçotakis, Türkiye'nin ve Yunanistan'ın temel görüşlerinden vazgeçmediğini belirterek, buna rağmen "ikili ilişkilerde olumlu bir atmosfer" olduğuna dikkat çekti.

Kariye'nin Türkiye ile Yunanistan arasında ikili bir sorun olmadığını belirten Miçotakis, yapının çok önemli bir dünya kültürel mirası olduğunu ifade etti.

Miçotakis, manastırın camiye dönüştürülüp ibadete açılması kararını yanlış bulduğunu belirtti.