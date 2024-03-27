Kariye’de ne oluyor?

Tarihi 6’ncı yüzyıla uzanan ve 2020’de camiye dönüştürülen Kariye’nin açılışı üç yıldır erteleniyor. Hâlâ kapalı olan Kariye’nin restorasyonunu ise Galata Kulesi’nde hilti rezaletine imza atan yandaş Uludağ Ailesi yapıyor.

İsmail ARI

Erdoğan’ın 2020’de camiye dönüştürülmesine karar verdiği tarihi Kariye’nin açılış defalarca ertelendi. Fresk ve mozaikleri kapatılan Kariye’nin yaklaşık üç yıldır neden açılmadığına dair bir açıklama yapılmazken restorasyon süreci ise yine soru işaretlerine neden oldu.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 yılında Ayasofya’nın ardından tarihi 6’ncı yüzyıla kadar uzanan ve İstanbul’un en eski yapılarından biri olan Kariye Müzesi’ni de camiye dönüştürdü.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilen Kariye’de ilk namazın 30 Ekim 2020’de kılınacağı açıklandı. Hatta Kariye’nin Erdoğan’ın katılımıyla kılınacak Cuma namazı ile açılacağı detayı dahi kamuoyuyla paylaşıldı.

ESKİ AKP YÖNETİCİSİ

Diyanet, “Kariye’nin ibadete açılmasıyla ilgili hazırlıkların devam etmesi nedeniyle açılışın ertelendiğini” duyurdu. Ardından 2021 yılında dönemin Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Kariye’nin 2021 sonunda açılacağını duyurdu, fakat yine açılmadı. Daha sonra yandaş Sabah gazetesi, Kariye’nin 23 Şubat 2024 Cuma günü “ibadete açılacağını” bildirdi. Vakıflar Genel Müdürlüğü ise yaptığı yeni açıklamayla Kariye’nin mayıs sonunda açılacağını kaydetti.

Açılış tarihi yılan hikâyesine dönen tarihi Kariye’nin restorasyonunu ise Taksim Yapı isimli bir şirket tarafından yapılıyor. Şirketin sahibi Erhan Uludağ’ın eşi Sevilay Tuncer Uludağ ise AKP İstanbul İl yönetiminin eski yöneticisi. Aynı zamanda Taksim Yapı’nın eski ortaklarından olan Sevilay Tuncer Uludağ Galata Kulesi’nde hilti rezaletine imza atamasıyla tanınıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) elinden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bünyesine geçirilen megakentin simge yapılarından Galata Kulesi’nde ‘restorasyon’ adı altında çalışma başlatılmış, 2020’de sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerde ise kulenin içindeki duvarın hilti ile tahrip edildiği görülmüştü. Skandala imza atan E-S Yapı Şehircilik Mimarlık Restorasyon isimli firmanın ise Sevilay Tuncer Uludağ’a ait olduğu ortaya çıkmıştı. BirGün’ün ulaştığı Taksim Yapı şirketinin yetkilileri ise sorularımızı yanıtsız bıraktı.

∗∗∗

1945’TE MÜZE YAPILMIŞTI

Bizans İmparatorluğu döneminde 6’ncı yüzyılda kilise olarak inşa edilen yapı, İstanbul’un fethinden sonra 58 yıl sonra II. Bayezid’in sadrazamı Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrilerek ‘Atik Ali Paşa Camii’ veya ‘Kariye Camii’ olarak anılmaya başladı. Bakanlar Kurulu’nun 2 Ağustos 1945’te aldığı kararla müzeye çevrilen yapı, Danıştay 19’uncu Dairesi’nin 2019’da aldığı kararla camiye dönüştürülüyor.