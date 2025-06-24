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Kariyer.net hakkında soruşturma

Rekabet Kurulu, çevrim içi iş ilanı platformu Kariyer.net hakkında, veri birleştirme, agresif fiyatlama ve yoğun reklam harcamaları yoluyla hakim durumunu kötüye kullanıp kullanmadığını tespit etmek üzere soruşturma başlattı.

Güncel
  • 24.06.2025 11:12
  • Giriş: 24.06.2025 11:12
  • Güncelleme: 24.06.2025 11:15
Kaynak: AA
Kariyer.net hakkında soruşturma
Fotoğraf: AA

Rekabet Kurulu, Türkiye'nin çevrim içi iş ilanı platformu Kariyer.net hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, söz konusu platform hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturmada, çevrim içi iş ilanı platformu "Kariyer.net"in, aynı ekonomik bütünlük içerisinde faaliyet gösteren "işinolsun.com" platformu üzerinden gerçekleştirdiği veri birleştirme uygulaması, fiyatlama davranışı ve yoğun reklam harcamaları aracılığıyla, hakim durumunu kötüye kullanıp kullanmadığı incelenecek.

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