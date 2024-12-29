‘Kariyer yapma niyetli’ akademisyen

Üniversitelerin yayımladığı akademik kadro ilanlarında adrese teslimat sürüyor. Bunun son örneği ise Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde yaşandı. Rektörlük tarafından 27 Aralık’ta profesör, doçent, ve doktor öğretim üyesi alınacağı duyuruldu. Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim programına alınacak doktor öğretim üyesi için, “Eğitsel podcastler üzerine deneysel çalışması ve kariyer yapma niyeti üzerine çalışması olmak” şartı arandı.

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilan şartı da dikkat çekti. Vize Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi Bölümü Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programı için açılan doktor öğretim üyesi ilanına kariyer stresi çalışması şartı arandı. İlanın diğer şartları şu şekilde: “Doktora unvanını muhasebe veya bankacılık programında tamamlamış olmak. Yeşil muhasebe, uluslararası organizasyonlar, stratejik planlama, kariyer stresi konularında çalışmalar yapmış olmak.”

19 Aralık’ta yayımlanan Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nin ilanı için düzeltme yayımlandı. Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı için açılan Öğretim Görevlisi ilanında kalite ‘geliştirme tecrübesi’ şartı aranmıştı. Düzetme ilanında ise bu şart iptal edildi. Yeni şartlarda ise şöyle denildi: “Bitkisel Üretim Ve Teknolojileri veya Çevre Teknolojileri alanlarının birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Birinde en az 3 yıl çalışmış olmak.”