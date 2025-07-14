Karkalkaya acısı adaletle soğusun

Ebru ÇELİK

78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin açılan dava, ilk haftasını geride bırakırken ağır tanıklıklara sahne oldu. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 19’u tutuklu 32 sanığın yargılandığı duruşmada, dört sanığa ev hapsi adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Mahkeme heyeti, Mudurnu Enerji ve FQC Global Sertifikasyon şirketlerinin yetkilileri ile otel resepsiyon çalışanlarına yönelik ev hapsi kararı verdi. Aynı celsede, müştekilerin ifadeleri sırasında salonda duygu dolu anlar yaşandı.

Hayatını kaybeden otel hemşiresi Dilara Ermanoğlu’nun ailesi ve avukatları, sorumluların yanlış beyanlarla mağduriyetlerini gizlemeye çalıştığını belirtti. BirGün’e konuşan Ermanoğlu ailesinin avukatı İlyas Yalçın Kartaşkaya, “Sanıklar hâlâ çelişkili ifadeler veriyor, bazıları mağdur gibi davranıyor” dedi. Kartaşkaya ayrıca resepsiyon görevlilerinin çelişkili beyanları nedeniyle suç duyurusunda bulunduklarını ve sanık sıfatıyla yargılanmaları gerektiğini söyledi.

KURTARABİLİRDİ

Dilara Ermanoğlu’nun babası Hasan Ermanoğlu ise kızının yangın sırasında müdahale edemediğini, çünkü uyandırılmadığını söyledi: “Dilara hemşireydi, ilk yardım eğitimi vardı. Uyandırılsaydı hem kendisini hem diğer arkadaşlarını kurtarabilirdi. Ama patronlarını korumayı tercih ettiler” Ermanoğlu, yangından sonra yaşadıklarıyla ilgili şunları aktardı: “92 kilodan 65 kiloya düştüm. Eşim 78 kiloydu, şimdi 51. Gerçek adaletin var olduğuna inanmak istiyoruz. Suçlular cezasını çeksin.”

TORBAYLA DÖNDÜLER

Yangında kızını kaybeden Menşure Turan, “3 günlük tatile gitmişlerdi, ceset torbasıyla döndüler. Kimse uyandırmadı kızımı. Eşim ellerimin arasında toprağa girdi” dedi.

İNSANLIK ONURU DAVASI

Mağdur ailelerin avukatları da davanın yalnızca ölenlerin değil, kamusal adaletin de davası olduğunu vurguladı. Akişli ailesinin avukatı Onur Fırat Kaynun, “Yangının suç aleti para desteleriydi. Bu dava, insanlık onurunun davası” dedi.