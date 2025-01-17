Karl Marx'ın ilk ve tek romanı: "Scorpion ve Felix"

Karl Marx’ın ilk ve tek romanı Scorpion ve Felix, Türkçeye çevrildi.

Selahattin Özpalabıyıklar tarafından çevrilen roman, Tetes Yayınları tarafından basıldı. Tetes Kitap kitabın Türkçe çevirisini yaptığı eserde Duncan Large’ın sunuş yazısı da yer alıyor.

Marx’ın ilk ve tek romanı olma özelliğini taşıyan eser, Marx hayattayken yayımlanmadı.

Tamamlanmamış olan eserin bazı bölümleri günümüze ulaştığı biliniyor.

Marx'ın Almanca kaleme aldığı eser, ilk kez 1975 yılında Maarx ve Engels'şn İngilizce yayınlanan çalışmalarında yayımlandı.

Tetes Kitap'tan kitaba ilişkin yapılan açıklamada "Tetes Kitap 'Scorpion ve Felix'i, üzerine yazılmış en kapsamlı akademik çalışma olan Duncan Large’ın sunuşu ile Selahattin Özpalabıyıklar’ın çevirisi ve literatürü ön plana çıkartan notlarıyla ilk kitap olarak yayımlamaktan onur duyar" denildi.

Tanıtım bülteninden

Bir romancı olarak Karl Marx… Marx’a dair kuşkusuz en kapsamlı biyografi ancak şöyle kurulabilir: “Dünya İşçisi.” Öte yandan dünyayı kapsamaya her zaman müsait tarihi bir figür olarak Marx’ın bilinmeyen bir kimliği daha vardır: Roman yazarı.

Marx ilk ve tek romanı “Scorpion ve Felix”i yazdığında on dokuz yaşında işlek olduğu kadar derin bir zihni de taşıyordu beraberinde. Mizahî bir yapıyla inşa ettiği metin, tarihî metinlere ve karakterlere yaptığı göndermelerle aynı zamanda bir işaret fişeğiydi.

Bir romancı olarak Karl Marx…



Marx’a dair kuşkusuz en kapsamlı biyografi ancak şöyle kurulabilir: “Dünya İşçisi.”

Öte yandan dünyayı kapsamaya her zaman müsait tarihi bir figür olarak Marx’ın bilinmeyen bir kimliği daha vardır: Roman yazarı. pic.twitter.com/3WK9lVCtz4 — Tetes Kitap (@TetesKitap) January 3, 2025

Bu fişek, kendi ateşini de kendi kavından söküyordu. Bir başka deyişle, istidatlıydı genç Marx.

“Scorpion ve Felix” Sterne’ün “Tristram Shandy”sini merkeze alarak, uç boylarında dolaşarak ilerleyen fragmanter bir metin. Gücünü ve dünya ile bağını dönemin yapıtlarına yolladığı göndermelerinden ve dahi destura gerek duymadan Tanrının topraklarına attığı adımlarından alıyor.