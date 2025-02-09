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Karla kaplanan Ilgaz Dağı'ndaki orman dronla görüntülendi

Ajans Haberleri
  • 09.02.2025 13:15
  • Giriş: 09.02.2025 13:15
  • Güncelleme: 09.02.2025 13:15
Kaynak: AA
Karla kaplanan Ilgaz Dağı'ndaki orman dronla görüntülendi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda karın oluşturduğu manzara havadan görüntülendi.

Kar yağışı, Ilgaz Dağı ile kentin yüksek noktalarında etkili oldu.

Zengin orman yapısı ve yaban hayatı çeşitliliğiyle ön plana çıkan Ilgaz Dağı Milli Parkı'ndaki ormanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Kar kalınlığının 70 santimetreyi geçtiği Ilgaz Dağı'nda, seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.

Ormanlık alanların karla buluşması, AA muhabiri tarafından dronla görüntülendi.

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