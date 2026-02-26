Karla kaplanan Kapadokya dronla görüntülendi

NEVŞEHİR (AA) - Kapadokya'da kar yağışının ardından beyaza bürünen, milyonlarca yıl öncesinde meydana gelen doğal kaya oluşumları dronla görüntülendi.

Nevşehir genelinde etkisini sürdüren kar yağışının ardından turizm bölgesi Kapadokya beyaz örtüyle kaplandı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bölgede, turistlerin uğrak noktalarından Göreme, Uçhisar ve Ortahisar beldelerindeki peribacaları ile doğal kaya oluşumları, kar altında farklı bir manzaraya büründü.

Arazi araçlarıyla vadilerde gerçekleştirilen aktivitelere katılan yabancı turistler, tarihi, kültürel ve doğal güzellikler arasında gezip fotoğraf çektirdi.

Kar yağışıyla birlikte Kapadokya'nın kış dokusu dronla görüntülendi.

Çinli turist Lin Hua Ma, seyahate başlarken karlı bir Kapadokya görmeyi hayal ettiğini ve arzusuna kavuştuğunu belirterek, "Burada peri masalının içinde gibiyim. Her yer çok güzel görünüyor. Yaşadığım yere göre manzarası çok daha geniş. Kar ve Kapadokya harika." dedi.

Öte yandan, olumsuz hava koşullarından dolayı 3 gündür gerçekleştirilemeyen sıcak hava balon turlarının yarın da yapılamayacağı belirtildi.