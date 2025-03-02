Karla kaplı ağaç tünelde koşan karaca kamerada

Karabük-Bartın arasında iki tarafı ağaçlarla sarılı olan ‘ağaç tünel’ yolunda koşan karaca cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karabük-Bartın kara yolunun yaklaşık 10 kilometre bölümünde sağlı sollu ağaçların oluşturduğu ‘ağaç tünel’ yolu geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Kartpostallık manzaralar sunan yolda yolculuk yapan bir sürücü koşan karacayı fark etti. Yol kenarında biriken kar kütlesi üzerinde koşan karaca sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük beğeni aldı.