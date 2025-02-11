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Karlar altındaki Kapadokya havadan görüntülendi

Ajans Haberleri
  • 11.02.2025 13:52
  • Giriş: 11.02.2025 13:52
  • Güncelleme: 11.02.2025 13:52
Kaynak: İHA
Karlar altındaki Kapadokya havadan görüntülendi

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Kapadokya bölgesinde yağan yoğun kar yağışının ardından peribacaları ortaya kartpostallık görüntüler çıkarttı.
Yılda yaklaşık 4 milyondan fazla yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Kapadokya bölgesi, 4 mevsim ayrı güzelliğe bürünüyor. Kışın yağan karla birlikte peribacaları adeta gelinlik giymiş gibi bembeyaz bir örtüyle kaplanıyor.
Karlar altındaki Kapadokya dron ile görüntülendi, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

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