Kârlarına kâr kattılar: 10 büyük bankanın net kârı 331,5 milyar liraya yaklaştı

Bankaların yılın üçüncü çeyreğine ilişkin bilançoları açıklandı.

AA'nın bankaların konsolide olmayan finansal tablolarından derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin en büyük 10 bankasının 9 ay sonundaki aktif büyüklüğü 2023 sonuna göre yüzde 30,2 artarak 25 trilyon 213,7 milyar liraya ulaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü eylülde 30 trilyon 518 milyar 692 milyon lira olurken, 10 büyük banka sektörün yüzde 82,6'sını oluşturdu.

ZİRAAT BANKASI ZİRVEDE

Ziraat Bankası, 4 trilyon 948 milyar liralık aktif büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük bankası olma konumunu korurken, bankanın aktif büyüklüğü geçen yıla göre yüzde 30,2 artış gösterdi.

İkinci sırada yer alan VakıfBank'ın aktif büyüklüğü ise yüzde 27,6 artarak 3,5 trilyon liraya çıktı. Aktif büyüklük sıralamasında, üçüncü sırada 3,1 trilyon lira ile Türkiye İş Bankası yer alırken, aynı zamanda özel bankalar arasında en yüksek aktif büyüklüğe sahip banka olma unvanını korudu.

Halkbank ise 2,8 trilyon liralık aktif büyüklüğüyle dördüncü sıraya yerleşirken, 9 aylık süreçte aktif büyüklüğünü yüzde 31 artırdı.

Halkbank'ı sırasıyla 2,4 trilyon lirayla Garanti BBVA, 2,3 trilyon lirayla Yapı Kredi, 2,2 trilyon lirayla Akbank, 1,36 trilyon lirayla QNB, 1,32 trilyon lirayla DenizBank ve 825,6 milyar lira ile Kuveyt Türk Katılım Bankası izledi.

Bu dönemde aktif büyüklüğünü en çok artıran banka yüzde 38 ile QNB oldu.

EN YÜKSEK NET KÂRI 'GARANTİ' ELDE ETTİ

Ocak-eylül döneminde en yüksek net kârı 66,9 milyar lira ile Garanti BBVA elde ederken, 2023'ün aynı dönemine göre kârını yüzde 16,3 artırdı.

Ziraat Bankası 50,3 milyar lirayla ikinci, Türkiye İş Bankası 34,6 milyar lirayla üçüncü, DenizBank 33,8 milyar lirayla dördüncü, Akbank 33,1 milyar lirayla beşinci sırada yer aldı.

Kârlılık bazında bu bankaları sırasıyla 27,2 milyar lira ile QNB ve VakıfBank, 24,4 milyar lira ile Kuveyt Türk, 22,4 milyar lira ile Yapı Kredi, 11,2 milyar lira ile Halkbank izledi.

Böylece 10 büyük bankanın net kârı 331 milyar 466 milyon liraya ulaştı.