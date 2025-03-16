Karlı arazide yiyecek arayan tilkinin dron ile imtihanı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde karlı arazide yiyecek arayan tilkinin dron ile imtihanı gülümsetti.



Ahlat ilçesinin yüksek kesimlerinde kar örtüsü altında yiyecek arayan kızıl tilki drone ile saniye saniye görüntülendi. Drone kamerasına yansıyan görüntülerde kendisini havadan bir cismin takip ettiğini gören kızıl tilki, tedirgin davranışlarla karlı arazide yürümeye çalışıyor. Dronenin kendisine yaklaşmasıyla bazen duraksayan ve bazen de yön değiştiren kızıl tilkinin tedirgin hali izleyenleri gülümsetti.

Bir süre karlı arazide gezinen kızıl tilki daha sonra gözden kayboluyor.