Karlı havada üşüyen kedi, para çekme kabinine sığındı

Van’ın Başkale ilçesinde bir kedi, kar yağışı ve soğuk havadan korunmak için bir bankanın para çekme kabinine sığındı.

Van’da etkisini hissettiren soğuk hava, sokak hayvanlarını da zor durumda bıraktı. Başkale’de soğukta üşüyen bir kedi, para çekme kabinine sığındı. İşlem yapılan bölmeye çıkarak ısınmaya çalışan kedi, kimseye aldırmadan kendini temizlemesi meraklı vatandaşların fotoğraf karelerine yansıdı.

Para çekmeye gelen vatandaşları gülümseten manzara kameraya yansıdı.