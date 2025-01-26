Karlı havada yiyecek arayan domuzun görüntüleri kameraya yansıdı

Eskişehir’de ormanlık alana kurulan fotokapan tarafından, bir yaban domuzunun karlı havada yemek arama anları saniye saniye kaydedildi.

Sarıcakaya ilçesi kırsal Beyyayla Mahallesi’nde bulunan ormanlık alana Orman Yüksek Mühendisi Emir Özay tarafından kurulan fotokapana yakalanan bir domuz dikkat çekti. Karlı havada yiyecek arayan yaban domuzu net bir şekilde kameraya yansıdı. Fotokapanın açısında yemek bulan yaban domuzunun burnuyla önce yeri eşelediği daha sonra ise bir şeyler yediği görülüyor.