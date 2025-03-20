Karlı ve buzlu yollarda uzmanlardan basit önemlerle kazaları en aza indirecek uyarılar

Konya ve çevresinde etkili olan kar yağışı, tipi ve buzlanmanın ardından yola çıkacak sürücülere uzmanlardan uyarı geldi. Öncelikle sürücülerin yorgun, uykulu halde yola çıkmamaları gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, araç bakımı, kış lastiği ve hız kurallarıyla meydana gelecek kazaların en aza indirilebileceğine dikkat çekiyor.

Konya’yı çevre illere bağlayan kara yollarında etkili olan kar yağışı ve tipinin ardından yola çıkacak sürücülere uzmanlar uyarılarda bulundu. İleri Sürüş Uzmanı Ramazan Ceylan, "Yurdun çeşitli bölgelerinde kar yağışı, buzlanma, buna bağlı olarak sis devam ediyor. Öncelikle mecbur kalmadıkça toplu taşıma araçlarını kullanmamız gerekiyor. Kendi araçlarımızı kullanmamak daha uygun olur. Hem kendi güvenliğimiz, hem de diğer taşıt ve yol kullanıcılarının güvenliği açısından iyi olacaktır. Ancak mecburen gerekiyorsa, çeşitli önlemlerimizi almamız gerekiyor" dedi.



Hız sınırlarına dikkat etmemiz gerekiyor"

Sürücülerin yola çıkmadan önce yapması gereken noktalara değinen Ceylan, "Öncelikle araç bakımlarımızın vaktinde yapılması bunun en başında motor suyunun antifrizli olması gerekiyor. Lastiklerimizin kış lastiği olması gerekiyor ve diğer silecekler, silecek suyumuz bunların da dolmayacak şekilde ayarlanması gerekir. Bunun yanı sıra kış şartlarında yolda neyle karşılaşacağımız belli değil, bir miktar kuru gıda, içecek, aracımızda bulunmasında fayda var. Hız sınırlarına dikkat etmemiz gerekiyor, öndeki araçla takip mesafemizi korumamız gerekiyor. Trafik kurallarına ve trafik işaretçilerine kesinlikle uymamız gerekir. Diğer yol kullanıcıları ve kendi güvenliğimiz açısından bu önlemleri almamız gerekiyor. Gizli buzlanma meydana gelebilir, özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Aynı zamanda araçlarımızda çeki halatı ve zincir bulundurmamız gerekiyor. Karlı yollarda bazen o kadar zorlu şartlarla karşılaşıyoruz ki, zincir olmadan çıkma ihtimalimiz yok. Yani bir aracın yolda kalması diğer araçların da trafikte seyretmesini, ilerlemesini engelleyecektir. Bu da tabii ciddi bir sıkıntı meydana getirir ama özellikle biz burada kış lastiklerinin üzerinde duruyoruz" şeklinde konuştu.



Basit önlemler trafik kazalarını en aza indirmesi için oldukça önemli bir nokta"

Sürücüler ve yolcuların emniyet kemeri takmasının önemine değinen Ramazan Ceylan, "Bunun yanı sıra yorgun, dalgın uykulu olarak araç kullanmasınlar. Cep telefonuyla veya diğer elektronik cihazlarla uğraşmasınlar. Muhakkak kendilerini yola odaklamaları gerekir. Bunlara dikkat ederek sürücülerimiz, yolcularımız ve diğer yol kullanıcılarımızın güvenini tehlikeye atmadan seyretmeleri gerekmektedir. Sürücülerimizin ve şoförlerimizin basit tedbirler alarak büyük kazaları önleyebileceği gibi bu basit olan tedbirleri almayarak büyük kazalara davetiye çıkarabilir. Sadece kendilerini tehlikeye atmazlar, yol kullanıcıları diğer karşı yönden gelen araç sürücülerini, yaya veya hayvanları da tehlikeye atabilirler. Basit önlemleri alarak tedbirli şekilde trafikte seyahat etmeleri trafik kazalarını en aza indirmesi için oldukça önemli bir nokta" diye konuştu.