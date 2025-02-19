Karlı yolda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 yaralı

Şerife Serap KARA/AMASYA,(DHA)- AMASYA'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda TIR, yolcu otobüsü, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Amasya Çevre Yolu'nda meydana geldi. Kar yağışının olduğu bölgede Fettah K.’nin kontrolünü yitirdiği 34 GID 447 plakalı TIR, bariyerlere çarptı. Arkasından gelen 60 BD 001 plakalı yolcu otobüsü de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu TIR’a çarptı. Arkadan gelen Birol G. yönetimindeki 05 ACU 491 plakalı hafif ticari araç ile Engin T.'nin kullandığı 06 EC 9302 plakalı otomobil de duramayıp otobüse çarptı. Kazada hafif ticari araçtaki Aysel G. ve Çınar G., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, Karayolları ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlıkçıların ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, güvenlik amacıyla yolu bir süre trafiğe kapattı. Kazaya karışan araçlar çekiciyle kaldırıldıktan sonra yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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