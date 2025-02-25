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Karlıova buz tuttu, iş yerleri kepenk kapattı

Ajans Haberleri
  • 25.02.2025 11:23
  • Giriş: 25.02.2025 11:23
  • Güncelleme: 25.02.2025 11:23
Kaynak: İHA
Karlıova buz tuttu, iş yerleri kepenk kapattı

Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceleri gördüğü Bingöl’ün Karlıova ilçesi adeta buz tuttu. Dondurucu soğuklar nedeni ile bazı esnaf kepenk kapattı.
Son günlerin en yoğun karın yağdığı Karlıova ilçesi buz kesti. Hava sıcaklıklarının eksi 20 dereceyi gördüğü Karlıova ilçesi boş kalırken, birçok esnaf da iş yerlerini açmadı. Karlıova Belediyesi ekipleri de kentte biriken yığınları iş makineleri aracılığıyla ilçe dışına çıkarmaya devam ediyor.

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